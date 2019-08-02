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Galatasaray'da hedef Geoffrey Kondogbia

Ndiaye ve Fernando’nun takımdan ayrılmasıyla ‘6’ numara arayışına çıkan ve Cuellar, Wanyama, Josef de Souza gibi isimlerle ilgilendiği iddia edilen Galatasaray’ın gündemine bu kez de Geoffrey Kondogbia geldi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Geçtiğimiz sezon La Liga’yı 4.sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı başaran Valencia’da tecrübeli futbolcu Geoffrey Kondogbia’nın düşünülmediği ortaya çıkarken, teknik direktör Marcelino’nun Fransız yıldızın takımdan ayrılma isteğine onay verdiği öğrenildi.
 
Orta sahada kaptan Parejo ve Coquelin’e şans veren deneyimli teknik adamın Kondogbia’yı alternatif bir oyuncu olarak düşündüğü belirtilirken, 26 yaşındaki Fransız’ın bu durumdan rahatsız olduğu ve sürekli olarak 11’de oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği ifade edildi.
 
RACİC VE MEDRAN GERİ DÖNDÜ
 
Geçen sezon ligde sadece 19 maça çıkan Kondogbia’nın Galatasaray’a son derece sıcak baktığı öğrenilirken, Valencia’da kiralık olarak gönderilen iki orta sahanın (Racic – Medran) takıma geri dönmesi Marcelino’nun elini güçlendirdiği belirtildi. Takımıyla 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Kondogbia İnter’den 22 milyon euro’ya transfer edilmişti.
 
Transfermarkt'da oyuncunun güncel piyasa değeri 30 milyon Euro.

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