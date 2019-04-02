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Galatasaray'da hedef Mario Pasalic

Galatasaray'ın scoutları geçen akşam da Parma-Atalanta maçını takibe aldı.

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Önceki gün Tudor'un Udinese'sinin Prandelli'nin Genoa'sını yendiği maçı izleyen Galatasaray'ın scoutları geçen akşam da Parma-Atalanta maçını takibe aldı.
 
Sarı-kırmızılıların scoutlarının bu maçta Chelsea'nin Atalanta'da kiralık oynayan Hırvat oyuncusu Mario Pasalic'i izlediği bildirildi.
 
Bu maçta bir de gol atan Pasalic daha önce yıllarda da Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
 
Galatasaray'ın scout ekibinin raporuna göre Mario Pasalic için hamle yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Transfer yasağı bulunan Chelsea'nin olası teklife nasıl bir yanıt vereceği belirsizliğini koruyor
 
Galatasaray'ın sezon başı da gözdesi olan Pasalic, Atalanta'ya kiralanırken bu sezon 32 maçta 5 gol atıp 7 asist yaptı ve orta sahanın merkezinde başarılı bir performans gösterdi
 
(Fotospor)
 

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