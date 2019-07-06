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Galatasaray'da hedef Yunus Mallı

Galatasaray, orta sahayı güçlendirmek için rotayı Almanya'ya çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Yunus Mallı için Wolfsburg'a 4 milyon euro teklif etti.

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Emre Akbaba'nın sakatlığı sonrası orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın hedefinde Yunus Mallı var. 
 
Sarı-Kırmızılılar, Yunus için Wolfsburg'a 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunurken, gurbetçi oyuncunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
 
MENAJERLİĞİNİ AMCASI YAPIYOR
 
Yunus'un menajerliğini yapan amcası İlhan Mallı önceki gün yaptığı açıklamada "Türkiye'den teklifler var ama Yunus, Wolfsburg'da kalmayı düşünüyor" demişti.
 
TERİM YUNUS'U İKNA ETTİ
 
Ancak Fatih Terim'in Yunus ile telefonda görüştüğü ve gurbetçi oyuncuyu ikna ettiği ortaya çıktı. Wolfsburg'un da Yunus'u satmaya sıcak baktığı öğrenildi.
 
FENER'İ GERİ ÇEVİRMİŞTİ
 
Geçen sezon istediği gibi bir sezon geçiremeyen Yunus Mallı'ya daha önce Fenerbahçe de resmi teklifte bulunmuştu. Ancak gurbetçi oyuncu, Fenerbahçe'yi geri çevirmişti.
 
(Takvim)
 
 

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