Galatasaray'da Henry Onyekuru koşulara başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Schalke 04 maçında tam süre alan oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi. Diğer futbolcuların ise salonda kuvvet çalışması yaptığı aktarıldı.

Tedavilerinin ardından, Serdar Aziz, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli'nin salon çalışmalarına, Henry Onyekuru'nun ise koşulara başladığı ifade edildi.

Yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Eren Derdiyok'un ise tedavisine başlandığı kaydedildi.