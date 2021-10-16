Galatasaray'da ibra kararı verildi

16 Ekim 2021 Cumartesi 23:22 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 23:24

Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddeleriyle ilgili gelen talepler değerlendirildi. Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulunun 2019'daki faaliyetlerinden dolayı mali ve idari açıdan yapılacak ibra oylamasının kapalı gerçekleştirilmesi kararı alındı. Saat 19:20'de ibra oylaması başladı ve saat 22.57'de sona erdi.

2019 Mustafa Cengiz dönemi mali yönden ibra edildi.

306 ibrasızlık

310 ibra oyu

20 çekimser

2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi.

384 ibrasızlık

247 ibra oyu

4 çekimser oy

ALBAYRAK: "TÜM GALATASARAYLILARI MEMNUN ETMİŞTİR"

Mustafa Cengiz'in ekibinden Abdurrahim Albayrak, 2019 dönemi ibra sonuçları sonrası kürsüye gelerek açıklama yaptı.

İşte Albayrak'ın sözleri:

"Sabah 9.30'dan beri buradayız. Mali yönden ibra ettiniz. Yönetimsel yönden hata gördünüz, ibra etmediniz. Başka Galatasaray yok. Hepimizin gönül verdiği renkler, hepimizin tribünlere koşup 'Cim Bom Bom' diye bağırdığımız Galatasaray. Mali yönden ibranız, bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir, memnun etmiştir. Sonsuz teşekkür ediyorum."

MUSTAFA CENGİZ HASTANEDE

Rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören eski başkan Mustafa Cengiz toplantıya katılmadı. Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu adına konuşan eski yönetici Okan Böke, "Yaklaşık 44 ay vazife aldığımız Galatasaray Kulübünde 18 ayımız dünyanın da yaka silktiği pandemiyle geçti. Çok zor bir dönemden geçtik. Gerek kulübümüz içinde gerekse dışında elimizden gelenin en iyisini bize verilen yetkiler çerçevesinde yapmaya çalıştık. Hatasız kul olmaz. Yaptıklarımızı sizlerin takdirine bırakıyorum. Eleştirilerin her türlüsüne açığız. Dürüstlük ve sadakat ilkeleri ile kurucumuz Ali Sami beyin koltuğunun kılına zarar getirmediğimize sizi temin ederim." ifadelerini kullandı.

Okan Böke'nin konuşmasının ardından eski başkan yardımcısı Kaan Kançal ile yönetici Dorukhan Acar, 2019 yılı faaliyet raporuyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Yönetim kurulunun ardından dönemin denetim kurulu da idari, hukuki ve mali konularla ilgili sunum yaptı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK

"Geçen gün Burak Elmas başkanımız örnek olacak bir davette bulundu. Bütün geçmiş başkanlarımız, divan başkanlarımız, hepimizi bir araya getirdi. Sosyal medyada da gördük ki bu tablodan bütün Galatasaray sevenler memnun, sevmeyenler rahatsız oldu. O kadar güzel bir organizasyon yapıldı, hepimizi bir araya getirdi Burak başkan. Galatasaraylılara güzel bir tablo sunduk. Bu güzel tabloyu göze alsınlar. Dün biz vardık, bugün sevgili arkadaşlarımız var, yarın başka arkadaşlarımız gelecek. Rakiplerimizi ve başkalarını sevindirmeyelim, mutlu etmeyelim. Biz birbirimize sarılalım, Galatasaray'ın başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Hatasız kul olmaz, hata yapmış olabiliriz ama hiçbir art niyet yoktur."

"Ben hiçbir mahkemeye tek başıma gitmedim. Hiçbir mahkemeye kendi çıkarım için gitmedim. Her gittiğim mahkemeye, istinaf mahkemesine kendim gittim. Ben ada için gecemi gündüzüme kattım. Ben Galatasaray için yine o kapılara gitmek mecburiyetindeyim. Adayı halledeceğiz, bu benim sözümdür, namusumdur. Bu fotoğrafları boy boy burada göstermek hoş değil. Galatasaray'a zarar veriyoruz! Bankalar yarın bize zorluk çıkartacak. Birçok kurumdan bize incelemeler gelecek. Şahsıma bir şey işlemişsem gençliğim haram olsun bana, yarını göremeyeyim! Bundan sonra yönetim, başkan ayrımı yapmadan ölüme gidecek kadar Galatasaraylıyım!"