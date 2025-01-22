İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2025 Çarşamba / 23 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6525
  • EURO
    37,2534
  • ALTIN
    3162.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da iç transfer! Berat Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı
Spor

Galatasaray'da iç transfer! Berat Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray, genç futbolcusu Berat Yılmaz'ın sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattı. Berat Yılmaz yarım sezonluğuna İskenderun Spor'a kiralandı.

IHA22 Ocak 2025 Çarşamba 12:32 - Güncelleme:
Galatasaray'da iç transfer! Berat Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı
ABONE OL

Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcusu Berat Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını ve 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor'a kiralık olarak gittiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz'ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca futbolcumuzun 2024-2025 sezonunun sonuna kadar İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.