Galatasaray'da iç transfer! Berat Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcusu Berat Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını ve 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor'a kiralık olarak gittiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz'ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca futbolcumuzun 2024-2025 sezonunun sonuna kadar İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.