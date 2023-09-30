Galatasaray'da iç transfer hareketliliği

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da yönetim, artık iç transferde çalışmalarını hızlandırdı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Takımı güçlendiren sarı-kırmızılılar şimdi de gelecek seneler için yıldızlarını elinde tutma peşinde. Kontratı 2025'te bitecek olan Sacha Boey ile 3 yıllık yeni bir anlaşma yapmayı hedefleyen Galatasaray, savunmasından Victor Nelsson'la da daha görüşmelerini sürdürüyor.

MASAYA OTURDU

Alınan bilgiye göre yaz döneminde başta Tottenham ve Sevilla olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarındaki Nelsson'la da masaya çoktan oturuldu.

HEDEF 3 YIL DAHA

Galatasaray, Boey gibi Danimarkalı stoperin 2026'da bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak adına yoluna emin adımlarla devam ediyor.

30 MİLYON EURO

Geçen yıl 900 bin Euro olan senelik ücretine zam yapılarak 1.3 milyon Euro'ya çıkarılan 24 yaşındaki stoperin 25 milyon Euro olan serbest kalma bedelinin, 5 milyon Euro artırılarak 30 milyon Euro seviyesine çıkarılması bekleniyor. Sezon içinde eldeki isimlerle kontrat yenilemelerin devam edeceği konuşuluyor.

G.SARAY 7M€ ÖDEDİ

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuyu 2021 yazında Kopenhag'tan 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı forma altında 91 kez sahaya çıkan Danimarkalı futbolcu 2 gol attı ve 1 asist yaptı.