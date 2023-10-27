Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi.

Arjantinli yıldız, Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan maça iğneyle çıkmıştı.

Icardi'nin Rize'de oynayıp oynamayacağına teknik heyet ve sağlık ekibi ile arasında yapılacak son görüşmenin ardından karar verilecek.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Arjantinli yıldız Süper Lig'de 10 gol ile krallık yarışında zirvede bulunurken bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada fileleri 15 kez sarsmayı başardı.