Galatasaray'da İcardi hayranlığı artıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek adını gruplara yazdırmayı başardı. Cimbom'un yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu süreçte takımda ön plana çıkan isim oldu.

Üçüncü tur ilk maçında Olimpija karşısında süre almaya başlayan Arjantinli yıldız, sonraki 3 maçta da skor katkısı verdi. Üçüncü tur rövanşında Olimpija'ya 1 gol attı. Playoff turu ilk maçında Molde karşısında 1 gol, 1 asistle oynadı. Rövanşta da penaltıdan golü bularak sevinç yaşadı.

"G.SARAY'DAKİ HAYRANLIĞINI ARTIRIYOR"

Arjantin basını ise Icardi'nin performansını şöyle yorumladı: "Icardi, G.Saray'daki hayranlarını artırıyor. Eski PSG ve Inter oyuncusu, çok sevdiği Türkiye'de işini yapmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için oynanan maçta Mauro Icardi, Molde'ye karşı golünü attı ve takımını en iyi 32 takım arasına sokmayı başardı."

SEZONA ÇOK İYİ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon Sarı kırmızılı formayla 26 maçta 23 gol, 8 asistle oynayan 30 yaşındaki yıldız golcü, bu sezona da çok iyi bir başlangıç yaptı. Yeni sezonda çıktığı 6 karşılaşmada 390 dakika sahada kalan Icardi 5 gol, 1 asistle katkı sağladı.