Galatasaray'da İdari direktör Şükrü Hanedar, Banega transferi için İspanya'ya gidiyor
Galatasaray, Arjantinli futbolcu Ever Banega'nın transferini sonlandırmak için İspanya'ya giderek Sevilla ile masaya oturacak.
Önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Ndiaye'nin yerine oyuncu arayan Galatasaray'da ilk tercih Sevilla'da forma giyen Arjantinli 8 numara Ever Banega.... Menajeriyle birçok kez görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar şimdi de kulübü Sevilla ile masaya oturmak için harekete geçiyor. Banega trasferi için bu hafta oldukça kritik olacak.
5 MİLYON GÖZDEN ÇIKARTILDI
İdari direktör Şükrü Hanedar bu hafta içinde Sevilla kulübü ile görüşmek için İspanya'ya gidecek ve şartları konuştuktan sonra teklifini sunacak. G.Saray'ın 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.
(Sporx)
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