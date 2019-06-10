Galatasaray'da İdari direktör Şükrü Hanedar, Banega transferi için İspanya'ya gidiyor

Önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Ndiaye'nin yerine oyuncu arayan Galatasaray'da ilk tercih Sevilla'da forma giyen Arjantinli 8 numara Ever Banega.... Menajeriyle birçok kez görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar şimdi de kulübü Sevilla ile masaya oturmak için harekete geçiyor. Banega trasferi için bu hafta oldukça kritik olacak.

5 MİLYON GÖZDEN ÇIKARTILDI

İdari direktör Şükrü Hanedar bu hafta içinde Sevilla kulübü ile görüşmek için İspanya'ya gidecek ve şartları konuştuktan sonra teklifini sunacak. G.Saray'ın 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

(Sporx)