26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da iki bomba transfer daha yolda

Babel, Ozonrnwafor ve Adem’i açıklayan Galatasaray, salı günü, Şener ve Jimmy Durmaz’ı da duyuracak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY’IN KAP bildirimlerinde durmak yok. Cuma günü Babel, Adem Büyük, Ozornwafor’u kadrosuna kattığını duyuran Galatasaray, transferde açıklamalarına son sürat devam edecek. Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Salı günü, bu iki futbolcuyu da açıklayacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 3 transferin açıklandığı akşam Şener ve Jimmy’yi beklemişti ancak aksilikler sebebiyle iş sarkmıştı. Şener Özbayraklı, 2 yıllık sözleşmeye imzasını atıp, sağlık kontrolünden geçmiş ve sonra askere gitmişti. Jimmy Durmaz da İstanbul’a gelip, kontrollerden geçtikten sonra açıklanacak. 2 oyuncunun transferi birlikte paylaşılacak. Sağ bek Şener, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de toplam 17 maça çıkmış, gol ve asist katkısı verememişti. Jimmy Durmaz da Toulouse’un sol kanadında çıktığı 36 karşılaşmada 4 gol, 1 asist yaptı.
 
Akşam

Güney Kıbrıs´ta Türklere linç girişimi! Rum polisi sadece izledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi

Muriç’in kader anı bugün

Muriç’in kader anı bugün

Düğünde çıkan kavgada 11 kişi hastanelik oldu

Düğünde çıkan kavgada 11 kişi hastanelik oldu

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

İşgalci İsrail polisi Fadi eL-Hedmi'yi gözaltına aldı

İşgalci İsrail polisi Fadi eL-Hedmi'yi gözaltına aldı

MSB: Gözlem Noktası bölgesine saldırı düzenlendi

MSB: Gözlem Noktası bölgesine saldırı düzenlendi

Villada 1 hafta tatil 800 TL’den başlıyor

Villada 1 hafta tatil 800 TL’den başlıyor

‘Kusursuz kulak’ Fazıl Say ile piyano çaldı

‘Kusursuz kulak’ Fazıl Say ile piyano çaldı
 

POPÜLER HABERLER

Şişli´de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı

Şişli´de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı

Çayı söküp yerine 'likapa' dikti, paraya para demiyor

Çayı söküp yerine 'likapa' dikti, paraya para demiyor

Hangi meyve kaç kalori?

Hangi meyve kaç kalori?

Yaban hayatının gizemi foto kapanlarla ortaya çıktı!

Yaban hayatının gizemi foto kapanlarla ortaya çıktı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA