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Spor

Galatasaray'da ilginç tesadüf: Osimhen ve Mertens

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen ile Dries Mertens daha önce forma giydikleri Napoli'deki uyumu Süper Lig'e taşıdı.

27 Ekim 2024 Pazar 12:04 - Güncelleme:
Galatasaray'da ilginç tesadüf: Osimhen ve Mertens
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Galatasaray'da hücum hattının dikkat çeken iki yıldızı; Victor Osimhen ile Dries Mertens, Napoli'deki uyum ve başarılarını sarı-kırmızılı formaya taşıyor.

2020-2022 arası Napoli'de oynayan Osimhen ve Mertens, aynı zamanda iki yakın arkadaş olarak öne çıkıyor. Cimbom'un 5. yıldız hedefinde iki isim teknik heyetin en güvendiği oyuncular olarak göze çarpıyor.

Osimhen ile Mertens, Kadıköy'de 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi hücumda takımın kozu konumunda.

İKİLİDEN İLGİNÇ TESADÜF

2022-2023 sezonunda ise iki yıldız ilginç bir tesadüf yaşadı. Napoli, İtalya Serie A'da tam 33 yıl sonra şampiyon olurken Mertens o sezon başında efsanesi olduğu kulüpten ayrılıp, bu başarıyı görememişti.

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