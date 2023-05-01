Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Güle güle Zaniolo

Galatasaray'a devre arasında 15 milyon euro karşılığında transfer olan Nicolo Zaniolo'nun Türkiye kariyeri kısa sürüyor. La Liga devi Barcelona İtalyan oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunacak.

NİCOLO ZANİOLO AVRUPA'YA DÖNÜYOR

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo Galatasaray'da kısa bir süre görev almış olmasına rağmen birçok Avrupa kulübünün dikkatini üzerine çekti. Başta İspanyol devi Barcelona olmak üzere birçok Premier Lig ekiplerinin ilgisi olan başarılı futbolcu Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.



OCAK AYINDA BARCELONA'YA GİDECEKTİ

Ocak ayında Galatasaray'a transferi gerçekleşen Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudo Vigerelli, İtalyan oyuncunun transferiyle alakalı mikrofonlara konuştu. Vigerelli, "Barcelona, Ocak ayında Zaniolo'yu listesine almıştı ancak ekonomik nedenlerden dolayı bu transfer mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla 8 resmi maçta forma giyen Nicolo Zaniolo, 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

Star Gazetesi