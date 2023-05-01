İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2023 Pazartesi / 11 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4602
  • EURO
    21,4374
  • ALTIN
    1239.5
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Güle güle Zaniolo
Spor

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Güle güle Zaniolo

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Zaniolo'nun menajeri Claudo Vigerelli başarılı futbolcu için İspanyol devinin ilgisi olduğunu açıkladı. Galatasaray'dan sezon sonu ayrılacak olan Zaniolo'nun transferi netlik kazanıyor. İşte detaylar...

1 Mayıs 2023 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Güle güle Zaniolo
ABONE OL

Galatasaray'a devre arasında 15 milyon euro karşılığında transfer olan Nicolo Zaniolo'nun Türkiye kariyeri kısa sürüyor. La Liga devi Barcelona İtalyan oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunacak.

NİCOLO ZANİOLO AVRUPA'YA DÖNÜYOR

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo Galatasaray'da kısa bir süre görev almış olmasına rağmen birçok Avrupa kulübünün dikkatini üzerine çekti. Başta İspanyol devi Barcelona olmak üzere birçok Premier Lig ekiplerinin ilgisi olan başarılı futbolcu Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

OCAK AYINDA BARCELONA'YA GİDECEKTİ

Ocak ayında Galatasaray'a transferi gerçekleşen Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudo Vigerelli, İtalyan oyuncunun transferiyle alakalı mikrofonlara konuştu. Vigerelli, "Barcelona, Ocak ayında Zaniolo'yu listesine almıştı ancak ekonomik nedenlerden dolayı bu transfer mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla 8 resmi maçta forma giyen Nicolo Zaniolo, 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.