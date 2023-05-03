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Spor

Galatasaray'da ilk ayrılık! Güle güle Kerem Aktürkoğlu, rekor rakam

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği önemli isimlerden Kerem Aktürkoğlu için İtalya futbolunun dev ismi harekete geçti. Sözleşmesi 2026 yılında son bulacak Kerem Aktürkoğlu için yaz transfer döneminde hareketli günler yaşanacak. İşte detaylar...

Star Gazetesi3 Mayıs 2023 Çarşamba 18:44 - Güncelleme:
Galatasaray'da ilk ayrılık! Güle güle Kerem Aktürkoğlu, rekor rakam
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Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda Avrupa yolu gözüktü. Bu sezon oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu için İtalyan futbolunun önemli ismi devreye girdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İTALYA YOLCUSU

Fatih Terim döneminde takıma katılan yetenekli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Okan Buruk döneminde de takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Oynadığı futbol ile hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazanan Kerem Aktürkoğlu için İtalyan devi sezon sonunda sarı-kırmızlı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

MİLAN DEVREYE GİRDİ

Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yaz transfer döneminde Galatasaray ile görüşmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızlı ekibin ise başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için en 15 milyon euro teklif beklentisi bulunuyor. Galatasaray ile Milan rakamda anlaşmaları durumunda ise 2023-2024 sezonu öncesi sarı-kırmızlı ekipte ilk ayrılık gerçekleşmiş olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Galatasaray forması ile bu sezon çıktığı 33 remi maçta 10 gol, 8 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

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