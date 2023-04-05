Galatasaray'da ilk ayrılık resmen belli oldu! Güle Güle Lucas Torreira, yeni adresi…

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira için İtalyan devi Milan'ın yüksek bir bonservis bedeli ile sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı söyleniyor. Lucas Torreira'nın Türkiye macerası 1 yıl sürebilir

TORREİRA İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon İtalyan kulübü Fiorentina forması giyen Lucas Torreira, Serie A'ya dönmekte oldukça istekli olduğu biliniyor. Lucas Torreira'nın geleceği hakkında İtalyan basınına konuşan menejeri Pablo Bentancur, oyuncunun İtalya'ya dönmek istediğini söyledi.

TORREİRA'NIN TALİPLERİ ARTIYOR

İtalya ekiplerinin radarında olan Lucas Torreira'nın talipleri çoğalıyor. Milan'ın yanı sıra Lazio takımının da Lucas Torreira için nabız yokladığı belirtiliyor. En iyi teklife sahip olan Milan'ın transferde bir adım önde olduğu söyleniyor.

LUCAS TORREİRA'NIN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla 24 resmi maça çıkan Lucas Torreira, gol katkısı veremezken 1 asistlik bir performans ortaya koydu.

Star Gazetesi