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Spor

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sesleri

Galatasaray, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan gurbetçi oyuncu İlkay Gündoğan'ı gündemine aldı.

14 Mayıs 2024 Salı 23:43 - Güncelleme:
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sesleri
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Fenerbahçe'nin 6 puan önünde şampiyonlukta büyük avantaj sağlayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Sports Digitale'in haberine göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı gözüne kestirdi.

YAZIN TEKLİF YAPILACAK

Daha önce Galatasaraylı olduğunu birçok kez dile getiren Türk asıllı Alman futbolcu için yaz transfer döneminde hamle yapılacak.

Haberde sarı kırmızılı takımın yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan'a kesin olarak teklif yapılacağı ifade edildi.

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Barcelona'da takımın performansına yaptığı eleştirilerle gündeme gelen tecrübeli futbolcu, birçok kez eleştirilerin odağına yerleşmişti. Barça'da yaşadığı bu sorunların ayrılık ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.

Manchester City'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olan 33 yaşındaki orta saha 49 maçta forma giydi ve 5 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

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