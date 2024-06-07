Galatasaray'da imza günü! Okan Buruk'a yeni sözleşme

Futbolcu olarak kupalar kaldırdığı Galatasaray'da teknik direktör olarak da 2 sezon üst üste lig şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, 2 yıl daha görevine devam edecek.

50 yaşındaki çalıştırıcı için bugün Başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla Rams Park'ta bir imza töreni gerçekleşecek. Saat 11.00'de başlayacak organizasyonda hem Özbek hem de Buruk yeni sezona dair hedeflerini dile getirecek.

MAAŞI 60 MİLYON TL

Okan hocanın yeni kontratla birlikte maaşının 60 milyon Lira seviyesine çekilmesi bekleniyor. Bu anlaşmayla beraber, Dursun Özbek başkanlık koltuğundaki 3. dönemini Okan Buruk'la geçirmiş olacak.