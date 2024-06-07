Futbolcu olarak kupalar kaldırdığı Galatasaray'da teknik direktör olarak da 2 sezon üst üste lig şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, 2 yıl daha görevine devam edecek.

50 yaşındaki çalıştırıcı için Başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla Rams Park'ta bir imza töreni düzenleniyor.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Winner Okan Buruk değil, asıl winner Galatasaray! Her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz."

"HER SENE DAHA ZOR OLUYOR"

"Beni buraya layık gören başkanımıza teşekkürler. İki yıl önce de amacımızın şampiyonluk olduğunu söyledik. 2 şampiyonluk yaşadık ve verdiğimiz sözleri, tuttuk. İki senede 3 kupa kazandık. Avrupa'da bu sene oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının adını duyurmak çok önemliydi. İlk günkü istek ve konsantrasyonla devam ediyoruz. Her sene daha zor oluyor, yine zor bir sezona başlayacağız. Devam etmemi isteyen başkan ve yönetime teşekkürler."

Okan Buruk: "Hedefimiz tekrar şampiyonluk ve Avrupa'da başarı."

Dursun Özbek: "Hocam 5. yıldızı da söyle."

Okan Buruk: "Hedef 25, hedef 5. yıldız."

"G.SARAY'IN HAYALLERİ BİTMİYOR"

"2018'de Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Öyle bir takımla kupa kazanmak çok değerliydi. Hedefim Galatasaray'ın teknik direktörü olabilmekti. Rizespor, Başakşehir ile şampiyonluk... Burada şampiyonluklar ve Süper Kupa... Hayalimi yaşıyorum. Bundan sonra hedefimiz sırayla kupaları kazanmak. İlk hedef 5. yıldız. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor, hiçbir camiaya benzemiyoruz. Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor. Yine şampiyon olmak ve geçen sene insanların ve bizim ağzımızda Şampiyonlar Ligi tadı kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne yine girmek istiyoruz."

JOSE MOURINHO AÇIKLAMASI

"Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?"

Okan Buruk: "Ben yoktum görüşmelerde. O yüzden payım yok."

Dursun Özbek: "Bence var."

Okan Buruk: "Her takım için teknik direktör önemli. Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor. Geçen seneden daha çekişmeli olacak. Aslında bizim performansımızı rakiplerimiz yukarı çekti. Yine şampiyonluk istiyoruz."

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

Dursun Özbek: "Bundan iki yıl önce basın toplantısındaki sözlerime baktım. 'Bugün Galatasaray için yeni başlangıç ve uzun vadeli planlarımızın ilk adımı' demişim. Bu sözlerimden iki yıl sonra yine Okan Hocamızla buradayız. Beraber başardıklarımızın gururuyla karşınızdayız."

Dursun Özbek: "Oyuncularımız ve hocamız, Galatasaray'ın tarihine altın harflerle adlarını yazdırdılar. Daha yolun çok başındayız. Daha çok alınacak kupa var."

EZELİ RAKİPLERE MESAJ

Dursun Özbek: "Galatasaray'ın şampiyonluklarından sonra rakiplerin neler yaptığını görüyoruz. Onlara sahada kalmayı öneriyorum, umarım buna uygun davranırlar."

"BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI"

"Okan Buruk yine rakam konuşmadı, boş sözleşmeye imza attı. Biz kendisini mağdur etmeyiz, yönetim gerekeni yapacak!"

"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Yine şampiyon olacağız, Avrupa'da kupa hedefimiz var. Mayıslar yine bizim olacak. Galatasaray camiası için bu imzanın yine hayırlı ve uğur olmasını diliyorum. İnşallah yeni sezon sonunda 5. yıldızı takacağız."

"2000'İN HAVASINI YAKALADIK"

Dursun Özbek: "1996-200 havasını yakaladık. O sene dört sene arka arkaya şampiyon olduk, UEFA Kupası'nı aldık. Hedefimiz 25 sene önce yakalanan hedefleri geçmek. Onun için Galatasaray'ın başındayız. Geçmiştekilerle yetinmek istemiyoruz. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Hocama, teknik kadroma ve oyuncularıma çok güveniyorum."

İmza töreninde Okan Buruk'un kazandığı kupaların bir örneği hediye edildi.