Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in de katılacağı törenle yeni sözleşmeye imza atıyor.

İmza töreninde Okan Buruk'un yaptığı açıklamalar şöyle:

"HEDEF 25. ŞAMPİYONLUK VE 5. YILDIZ"

"İki sene önce burada ilk imza töreniyle başlamıştık. Beni buraya layık gördüğü için sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. İki senede iki şampiyonlukla bitirdik. Oyun olarak istediklerimizi sahaya yansıttık. 3 tane kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolunun adını yeniden duyurmak çok önemliydi. Her sene daha da üstüne koyarak gidiyoruz. Zor bir döneme daha başlayacağız. Burada olmak benim için çok büyük gurur. İmzamız hep ömürlük. Hedefimiz büyük; ligde yine lşampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Hedef 25 ve 5. yıldız. Bu bizim için çok büyük motivasyon olacak."

"HİÇBİR CAMİAYA BENZEMİYORUZ"

"Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor, hiçbir camiaya benzemiyoruz. Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor. Yine şampiyon olmak ve geçen sene insanların ve bizim ağzımızda Şampiyonlar Ligi tadı kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne yine girmek istiyoruz."

"MOURINHO'NUN TRANSFER GÖRÜŞMESİNDE YOKTUM!"

Okan Buruk "Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu "Görüşmelerde yoktum. Payım olduğunu düşünmüyorum" diyerek yanıtlarken, Dursun Özbek ise "Bence var" ifadelerini kullandı"

"DEVAM ETMEK İSTEDİĞİMİZ OYUNCULAR SEZON BAŞINDA BURADA OLACAK"

Buruk, "Erden Timur'un ayrılığıyla birlikte ayrılacak sporcular olacağı konuşuluyor. Bununla alakalı bir durum var mı?" sorusu üzerine ise "Oyuncularımızla hep iletişim içerisindeyiz. Erden bey bugün bizimle beraber olmasa da buraya gönülden bağlı olduğunu biliyoruz. Bütün oyuncularımız sezon başladığında burada olacak, bizim devam etmek istediklerimiz tabii. Bu konuyla ilgili olumsuz bir şey olmadı."

3 MEVKİYE TRANSFER

"Sağ bek, orta saha ve hücum hattına transfer düşünüyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Doğru oyuncular belirledik, kampa kadar en hazır şekle gelmek istiyoruz. Galatasaray taraftarını mutlu edecek transferler olacak."

"MEVCUT ORTA SAHA OYUNCULARIMIZDAN FARKLI PROFİLDE BİR OYUNCU ALACAĞIZ"

"Elimizde çok iyi oyuncular var. Kadro yapımız bir sene önceye göre daha oturmuş. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var ama onların dışında bir profil bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu olması önemli. En iyisini getirme konusunda başkanım bize yetkiyi verdi. O anlamda bütçemiz de olacak. Hem bize uygun hem Türkiye'ye getirebileceğimiz çok önemli bir oyuncu getireceğiz."

"HÜCUM HATTINA DA TRANSFER YAPILACAK"

"Hücum hattında bize destek olabilecek oyuncular getirmek istiyoruz. Çok iyi çalıştık ve hazırlandık. Doğru oyuncular belirledik. Kampa kadar kadromnuzu tamamlayacağız. Listemiz var. Her istediğimiz oyuncuyla ilgili başkanımızın onayı var."

"EMİN BAYRAM VE YUNUS AKGÜN GERİ DÖNECEK"

"Elimizde çok iyi yerli oyuncular var. Emin ve Yunus gibi kadromuzda düşündüğümüz oyuncular da dönecek. Dönecek başka oyuncular da var. Satış olabilecek oyunculara sahibiz. Gelecek teklifler de önemli. Giden oyuncularımız olursa Türkiye'deki yerli oyuncu havuzundan alacağımız oyuncular olablir."

"BAYERN MÜNİH SACHA BOEY'DEN VAZGEÇMEZ"

"Ben Bayern'in bu kadar kısa vadede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Şu anda bizim için Sacha Boey'in geri dönmesi gibi bir konu yok"

OKAN BURUK'TAN BATSHUAYİ SORUSUNA YANIT

Okan Buruk, "Batshuayi transfer gündeminizde var mı?" sorusunu "Biz eksik olan bölgelere birbiriyle yarışacak oyuncular getireceğiz. 3 veya 4 oyuncu.. Birçok isim bizim için yazılıyor. Forvet bölgesiyle ilgili hazırlıklarımız var ama onunla ilgili bir düşüncemiz olmadı." diyerek yanıtladı.

"İLKAY GÜNDOĞAN BARCELONA'DA DEVAM EDECEK"

"İlkay Gündoğan iyi bir Galatasaraylı ve iyi de bir oyuncu. Kişilik, karakter olarak da çok düzgün birisi. Benim bildiğim kadarıyla kariyerine Barcelona'da devam edecek."

Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalar ise şöyle:

"HOCAMIZ BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTI"

"Hocamız hiç rakam konuşmadı ve boş mukaveleye imza attı. Biz de kendisini mağdur etmeyeceğiz ve gerekeni yapacağız"

"RAKİPLERE SAHADA KALMALARINI ÖNERİYORUM"

"Galatasaray'ın şampiyonluklarından sonra rakiplerin neler yaptığını görüyoruz. Onlara sahada kalmayı öneriyorum, umarım buna uygun davranırlar."

"5. YILDIZI TAKACAĞIZ"

"Mayıslar yine bizim olacak. Okan hocama, ekibine ve Ali Yiğit kardeşime sonsuz başarılar diliyorum. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray bu sezonun sonunda 5. yıldızı takacaktır."

"ERDEN KARDEŞİME DEVAM ETMESİ İÇİN TEKLİFTE BULUNDUM"

"Erden kardeşimi 2016 yılında ben getirdim. Galatasaray ile ilk tanışması öyle oldu. Benden sonra da ilişkisi hiç kesilmedi. Her zaman Galatasaray'a bağlı, hizmet etti. Erden kardeşimiz, yeni dönemde çalışmayacağını ifade etti. Ben kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını söyledim ve teklifte bulundum. Galatasaray, diğer kulüplere benzemiyor. Eleştirilere çok açık. Bunları dinlemek ve faydalanmak zorundasınız. Şeffaf olmalısınız. Saydığım değerler 1905 yılından gelmiyor, 1481'lerden geliyor. Erden kardeşim, genç ve hassas biri. Dolayısıyla bunlardan etkilendiğini düşünüyorum ama Galatasaray'a vereceği katkılar bitmemiştir, devam edecektir."

"ERDEN TİMUR GENÇ OLMASININ ETKİSİYLE BELKİ BÖYLE BİR KARAR ALDI"

"Erden Timur'a kapımız açık. 'Tutunacak dalım yok' dediniz ya, Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Böyle bir çınarın ne kadar çok dalı vardır, tutunacak dal ararsan, mutlaka vardır. Tartışılır, eleştirilir ve ortak akıl aranır! Onun için değil midir Türkiye'nin en büyük kulübü, Avrupa'nın önemli bir markası.. Bunları dikkate almak lazım. Genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı."

"ERDEN TİMUR'A KIRGIN DEĞİLİM"

"Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben, onun babası yaşındayım. Başkanıyım. Ben de ona kırgın değilim. 'Başkan olacaktım, olmadım.' Galatasaray'da böyle düşünülmez. Biz borcumuzu hizmet ederek ödüyoruz. Başkanlık sözü, küstüm... Kimse Galatasaray'a küsemez. Yapılanların Galatasaray'ın faydası için olduğunu unutmayın"