Galatasaray'da İrfan Can Eğribayat sesleri

10 Kasım 2021 Çarşamba 09:11 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 09:11

Uruguaylı yıldızı file bekçisi Fernando Muslera'yı genç ve yüksek potansiyelli bir kaleciyle yedeklemeyi, aynı zamanda bu bölgeye de takımın geri kalanında olduğu gibi yatırım yapmayı planlayan Galatasaray'ın hedefinde Göztepe'nin flaş ismi İrfan Can Eğribayat var.



GALATASARAY'IN TRANSFER STRATEJİSİ ORTAYA ÇIKTI

Asist Analiz'in özel haberine göre ise Galatasaray, İrfan Can Eğribayat'ın transferini önümüzdeki ocak ayında tamamlayıp genç kaleciyi yarım sezon daha Göztepe'ye bırakmayı planlanıyor. Bu girişiminden sonuç alamaması durumunda ise sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki file bekçisi ve kulübüyle sezon sonu için söz kesecek.

Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın ara ara kötü performansından dolayı tecrübeli teknik adamın güvenilir bir 2. kaleci transferi yapmak istemesi büyük etken.