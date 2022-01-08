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Spor

Galatasaray'da Işık Kaan Arslan sakatlandı

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Giresunspor'u konuk eden Galatasaray'da Işık Kaan, maçın 18. dakikasında sakatlanarak yerini Christian Luyindama'ya bıraktı.

IHA8 Ocak 2022 Cumartesi 19:40 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 19:40
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Galatasaray'ın genç futbolcusu Işık Kaan Arslan, 11'de başladığı GZT Giresunspor maçında sakatlandı ve 18. dakikada oyundan çıktı. 20 yaşındaki futbolcunun yerine Christian Luyindama girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde GZT Giresunspor ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, defansta Marcao ve Alpaslan Öztürk'ün yokluğunda Victor Nelsson'un partneri olarak genç futbolcu Işık Kaan Arslan'a görev vermişti. Mücadelenin başlarında bir pozisyonda sakatlanan 20 yaşındaki futbolcu daha sonra oyuna devam edemedi. Müsabakanın 18. dakikasında Işık Kaan Arslan'ın yerine Christian Luyindama oyuna dahil oldu.

Işık Kaan Arslan oyundan çıkarken çok üzülürken, saha kenarına geldiğinde Teknik Direktör Fatih Terim genç futbolcusunu sarılarak teselli etti.

20 yaşındaki futbolcu ilk Süper Lig maçına 11'de başlamıştı.

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