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Spor

Galatasaray'da işlem tamam! Granit Xhaka ile anlaşma sağlandı

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray için yeni iddia Alman basınında geldi. Alman basınında çıkan habere göre sarı kırmızılı ekip, Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka ile her konuda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

AKŞAM7 Mayıs 2025 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
Galatasaray'da işlem tamam! Granit Xhaka ile anlaşma sağlandı
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Alman express.de bu sezon sonunda Bayer 04 Leverkusen'den 3 önemli ismin ayrılacağını iddia etti. Haberde öncelikle 43 yaşındaki Teknik Direktör Xabi Alonso'nun Real Madrid'in yolunu tutacağı öne sürüldü. Buna göre Real'le sezon sonunda yollarını ayıracak Ancelotti'nin yerini Alonso alacak. İspanyol teknik adam Almanya'daki kısa kariyerinde hem Bundesliga şampiyonluğunu kazanmış hem de Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı elde etmişti.

Haberde Leverkusen'den ayrılacak ikinci kişinin Granit Xhaka olduğu iddia edildi. İsviçre pasaportu taşıyan 32 yaşındaki ön liberonun G.Saray'la anlaştığı ve Almanya macerasını sezon sonunda noktalayacağı öne sürüldü. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Xhaka'nın payasa değeri 17 milyon euro. Haberde kulüpten ayrılacak diğer bir ismin de golcü Patrik Schick olacağı iddia edildi. Takımın diğer yıldızı Wirtz'in ayrılığının da gelecek teklifl ere bağlı olduğu belirtildi.

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