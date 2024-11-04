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Spor

Galatasaray'da Ismail Jakobs seferberliği

Galatasaray, Antalyaspor maçında sakatlanan Ismail Jakobs'u Tottenham maçına yetişmesi için seferberlik ilan etti.

4 Kasım 2024 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
Galatasaray'da Ismail Jakobs seferberliği
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Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un son durumu belli oldu.

Okan Buruk, Senegalli futbolcunun yokluğunda Elfsborg karşısına üçlü savunmayla çıkmış, Beşiktaş derbisinde de sol bekte Barış Alper'i oynatmıştı.

Barış'ın savunmada oynaması, sarıkırmızılıların hücum gücünü azalttı. Öte yandan Ismail Jakobs'un bireysel çalışmalara başlaması ise Galatasaray'ı umutlandırdı.

SEFERBERLİK İLANI

Sağlık heyeti, 25 yaşındaki futbolcuyu Tottenham ve Samsun maçlarına yetiştirmek için seferberlik ilan etti.

Jakobs'un oynayacak duruma gelmesi, kritik maçlar öncesi Buruk'un elini güçlendirecek.

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