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Spor

Galatasaray'da İstanbul mesaisi

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte ile üst üst 3. galibiyetini elde eden ve liderliğini sürdüren Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte ligde 5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 11:21 - Güncelleme:
Galatasaray'da İstanbul mesaisi
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek, 69 puanla liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu müsabaka ile birlikte Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarının ardından üst üste 3. galibiyetini elde ederek yeni bir seri başlattı. Aslan, bu sezon daha önce 14 maç üst üste sahadan galip ayrılmış ve Süper Lig'de bu alanda rekor kırmıştı.

14. DEPLASMAN MAÇINDA 10. GALİBİYET

Galatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de 14. deplasman maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Aslan, ligde attığı 64 golün yarısını da dış sahada kaydetti. Cimbom, hükmen kazanılan Gaziantep FK maçı dahil konuk olduğu müsabakalarda rakip fileleri 32 kez havalandırırdı. Bu sezon kalesinde 20 gole engel olmayan sarı-kırmızılılar, bunların sadece 8'ini deplasmanda yedi.

5 HAFTA İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK

Galatasaray, Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçıyla birlikte 5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçların 3'ünü evinde, 2'sini de deplasmanda oynayacak. Aslan ayrıca Beşiktaş ile de derbi müsabakasına çıkacak. Galatasaray bu maçlarda sırasıyla evinde Karagümrük, deplasmanda Beşiktaş, sahasında Başakşehir, dış sahada İstanbulspor ve son olarak da Sivasspor'u konuk edecek.

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