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Spor

Galatasaray'da İstanbulspor mesaisi sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 34.haftasında Galatasaray, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

IHA14 Mayıs 2023 Pazar 16:49 - Güncelleme:
Galatasaray'da İstanbulspor mesaisi sürdü
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Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, İstanbulspor maçına büyük önem veriyor. Sarı-kırmızılılar rakibini yenip Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesini bekleyecek.

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