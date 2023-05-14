Galatasaray'da İstanbulspor mesaisi sürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, İstanbulspor maçına büyük önem veriyor. Sarı-kırmızılılar rakibini yenip Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesini bekleyecek.