Galatasaray'da isyan! 'Kötü oynasalar bile hep onlar oynuyor'

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Çıktığı 3 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 puan toplayan ve dün Real Madrid karşısında kalesinde 10’dan fazla net pozisyon gören Fatih Terim’in kadro tercihleri bazı futbolcuları huzursuz etmiş durumda.

4 FUTBOLCU TAM 72 TOP KAYBI YAPTI

Tecrübeli teknik adamın performansları kötü de olsa sürekli olarak Belhanda, Babel, Mariano, Feghouli, Marcao gibi isimlere şans vermesi yedek kulübesinde oturan oyuncuların moralini bozarken takımda 3-4 futbolcunun ‘Biz iyi de oynasak sonuçta formayı onlar giyiyor’ serzenişinde bulundukları öğrenildi. Dün akşam Real Madrid önünde Babel, Mariano, Marcao, Belhanda ile tam 72 top kaybı yapan Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi büyük bir kaos yaşanırken, Terim’in hafta sonu ezeli rakibi karşısında sahaya süreceği 11 ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Şener Özbayraklı – Ömer Bayram – Jimmy Durmaz - Emre Mor hatta Yunus Akgün gibi futbolcuları hamle oyuncusu olarak kullanan Fatih Terim’in radikal değişiklikler yapması beklenirken, sarı kırmızılı kulübün Ocak ayı hamleleri ise merakla bekleniyor.