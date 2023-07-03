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Spor

Galatasaray'da İtalyanlar'a kapı kapalı!

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın 4 yıldız futbolcusuna İtalya'dan talip çıktı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim bu oyuncular ile yolları ayırmak istemiyor.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
Galatasaray'da İtalyanlar'a kapı kapalı!
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Sacha Boey ile Nicolo Zaniolo'yu Juventus, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ı Lazio, Icardi'yi ise Roma istiyor. Icardi'nin bonservisini almak için yoğun mesai harcayan Aslan 4 yıldızı için de kararını verdi.

ÖNCELİK SATIŞ DEĞİL

Son şampiyon Sarı-Kırmızılılar kadrosunu koruyup yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi ve ligde başarı yakalamayı hedefliyor. Geçen sezon takımın göstermiş olduğu üst düzey performans sonrasında yıldız isimlere de talipler çıkmaya başladı. Fakat Cim Bom'un önceliği satış değil. Ancak istenen rakamlar teklif edilirse oyuncuların gönderilmesine izin verilecek.

4 İSME TALİPLER

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da birçok oyuncu, İtalya Serie A devlerinin radarına girdi. Çizme'nin köklü kulüplerinden Juventus, Sacha Boey ile Nicolo Zaniolo'yu istiyor. Lazio ise Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ın peşinde...

GÖNDERMEK İSTEMİYORLAR

Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, İtalyan ekiplerine karşı kapıları kapattı. Cim Bom, söz konusu 4 oyuncuyu da takımdan göndermek istemiyor. Sacha Boey için 20 milyon Euro altı teklifleri değerlendirmeye dahi almayan Aslan, Zaniolo için 35 milyon Euro'luk çıkış maddesi haricinde satış düşünmüyor.

YÖNETİM KARARLI

Barış Alper'in ise yabancı sınırı nedeniyle takımdan gönderilmesi dahi düşünülmüyor. Aslan'ın bel kemiği Torreira ise Cim Bom'da mutlu... Öte yandan geçen sezon kiralık olarak forma giyen Icardi için Arabistan dışında Roma'dan da teklif var. Fakat Aslan, elinde olan oyuncuları İtalya'yı göndermeme konusunda kararlı.

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