Galatasaray'da iyi haberler peş peşe geliyor

Galatasaray, Sparta Prag yenilgisi sonrası Avrupa'dan elense de ligde lider olarak yoluna devam ediyor. Türkiye Kupası'nda da 29 Şubat Perşembe günü Fatih Karagümrük'le karşılaşacak olan Cim Bom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elendiği ortamda turu geçmeyi hedefliyor.

EKSİKLER DÖNÜYOR

Gerek sakatlıklar gerekse yetersiz performanslar nedeniyle sezon boyunca mevkiisel olarak sık sık sorun yaşayan Galatasaray'da eksikler takıma dönüyor. Sezonun ilk devresinde Angelino'nun yetersiz oyunu ve kontratındaki madde nedeniyle İspanyol sol beki sadece 19 maç oynatabilen Aslan, Derrick Köhn gelmesine rağmen Avrupa'da Köhn'ü listeye yazamadığı için orta saha Berkan Kutlu'yla maçlara çıkmıştı.

Sağ beki Sacha Boey'u da 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gönderen ardından Serge Aurier'i kadrosuna katan Galatasaray, Aurier'in sakatlığı nedeniyle sağ bekte Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'la idare etmişti.

Büyük umutlarla transfer edilen Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech'ten de istediği verimi alamayan Aslan'a müjdeli haberler geldi. Cim Bom'un dünkü idmanında Ndombele'nin takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette sevinç yarattı.

AURIER TAKIMA KATILIYOR

Sakatlıkları süren diğer iki isim; Serge Aurier ve Hakim Ziyech ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Aurier'in önümüzdeki hafta itibarıyla takıma katılacağı öğrenildi. Ziyech'in de haftaya takıma dahil olması için sağlık ekibinin çalışmaları devam ediyor.