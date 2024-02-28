İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2024 Çarşamba / 19 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da iyi haberler peş peşe geliyor
Spor

Galatasaray'da iyi haberler peş peşe geliyor

Galatasaray, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile hafta sonu ise zorlu Beşiktaş derbisine çıkacak. Peşe maçlara çıkmaya hazırlanan sarı kırmızılı ekipte sakat oyunculardan bir bir iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Fanatik28 Şubat 2024 Çarşamba 10:37 - Güncelleme:
Galatasaray'da iyi haberler peş peşe geliyor
ABONE OL

Galatasaray, Sparta Prag yenilgisi sonrası Avrupa'dan elense de ligde lider olarak yoluna devam ediyor. Türkiye Kupası'nda da 29 Şubat Perşembe günü Fatih Karagümrük'le karşılaşacak olan Cim Bom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elendiği ortamda turu geçmeyi hedefliyor.

EKSİKLER DÖNÜYOR

Gerek sakatlıklar gerekse yetersiz performanslar nedeniyle sezon boyunca mevkiisel olarak sık sık sorun yaşayan Galatasaray'da eksikler takıma dönüyor. Sezonun ilk devresinde Angelino'nun yetersiz oyunu ve kontratındaki madde nedeniyle İspanyol sol beki sadece 19 maç oynatabilen Aslan, Derrick Köhn gelmesine rağmen Avrupa'da Köhn'ü listeye yazamadığı için orta saha Berkan Kutlu'yla maçlara çıkmıştı.

Sağ beki Sacha Boey'u da 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gönderen ardından Serge Aurier'i kadrosuna katan Galatasaray, Aurier'in sakatlığı nedeniyle sağ bekte Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'la idare etmişti.

Büyük umutlarla transfer edilen Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech'ten de istediği verimi alamayan Aslan'a müjdeli haberler geldi. Cim Bom'un dünkü idmanında Ndombele'nin takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette sevinç yarattı.

AURIER TAKIMA KATILIYOR

Sakatlıkları süren diğer iki isim; Serge Aurier ve Hakim Ziyech ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Aurier'in önümüzdeki hafta itibarıyla takıma katılacağı öğrenildi. Ziyech'in de haftaya takıma dahil olması için sağlık ekibinin çalışmaları devam ediyor.

  • Tanguy Ndombele
  • Hakim Ziyech
  • Serge Aurier
  • sakatlık
  • galatasaray

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.