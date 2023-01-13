Galatasaray'da Juan Mata ilk kez 11'de başladı

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cezalı Dries Mertens'in yokluğunda orta sahada Juan Mata'ya formayı verdi.
İspanyol futbolcu, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Mata, daha önce Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de görev yapmıştı.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, son haftalarda etkili performansıyla liderlik koltuğuna oturan takımlarına destek verdi.
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının geçen hafta deplasmanda 3-0 yendiği Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.