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Spor

Galatasaray'da Juan Mata'yı yıkan haber! Buraya kadarmış

Juan Mata için Galatasaray hikayesinin sonu göründü. Galatasaray'da geçtiğimiz yaz büyük beklentilerle transfer edilen yıldız oyuncu Juan Mata için karar verildi. İşte detaylar...

25 Aralık 2022 Pazar 19:18 - Güncelleme:
Galatasaray'da Juan Mata'yı yıkan haber! Buraya kadarmış
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Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı ve 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Juan Mata için karar verildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Juan Mata için yönetime raporunu sundu. Yönetim İspanyol yıldız için karar verildi.

JUAN MATA, GEÇTİĞİMİZ YAZ GELMİŞTİ

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, Manchester United'da forma giyen 34 yaşındaki İspanyol oyuncu Juan Mata'yı bonservis ödemeden kadrosuna katmış ve 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

OKAN BURUK, MATA'NIN BİLETİNİ KESTİ

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Juan Mata için kararını verdi. Genç teknik adam, fiziksel olarak bir türlü istenen seviyeye ulaşamayan İspanyol oyuncunun biletini kesti. Buruk, tecrübeli yıldız için yönetime raporunu sundu.

JUAN MATA İLE YOLLAR AYRILACAK

Okan Buruk'un olumsuz rapor verdiği Juan Mata için Galatasaray yönetimi kararını verdi. Sarı-kırmızılılar 34 yaşındaki tecrübeli yıldızın 1+1 yıllık sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

1 GOL, 2 ASİST

Juan Mata, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar yalnızca 6 resmi maçta forma giydi ve yalnızca 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 302 dakika süre alan tecrübeli oyuncu 1 gol ve 2 asistle skora etki edebildi.

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