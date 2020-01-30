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Spor

Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Nzonzi, Fransa'ya gitti

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Nzonzi, Fransa'ya gitti.

İHA30.01.2020  16:19 - Güncelleme: 30.01.2020  16:19

Galatasaray'da kadro dışı olan Fransız futbolcu Steven Nzonzi, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Sarı kırmızılı takımda idmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin İstanbul'dan ayrıldığı belirtildi.

Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, 13 Aralık'ta disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılmıştı. İHA'da yer alan habere göre, o günden beri kadro dışı olan Nzonzi, bugün İstanbul'dan ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları'nın saat 15.20'de kalkan TK 1827 sefer sayılı uçağı ile Paris'e gitti.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Nzonzi'yi Fransa ekiplerinden Rennes'in istediği ifade ediliyordu. Steven Nzonzi Galatasaray'da bu sezon 15 resmi maçta göre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.

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