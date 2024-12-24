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Spor

Galatasaray'da kalacak mı? Dries Mertens geleceği hakkında konuştu

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens geleceği hakkında gelen soruyu cevapladı. Başarılı oyuncu iddialar için ' 'Göreceğiz, şu ana kadar her şey gerçekten iyi gidiyor ve orada mutluyum ama göreceğiz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

24 Aralık 2024 Salı 15:22 - Güncelleme:
Galatasaray'da kalacak mı? Dries Mertens geleceği hakkında konuştu
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Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Dries Mertens, gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların en büyük kozlarından biri olmayı sürdürüyor.

Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz gün yeni mukavele iddiaları gündeme gelmişti.

Lige verilen arada Belçika'ya giden Mertens burada katıldığı bir etkinlikte geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Galatasaray'da devam edip etmeyeceği sorulan Mertens, "Göreceğiz, şu ana kadar her şey gerçekten iyi gidiyor ve orada mutluyum ama göreceğiz." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta boy gösterdi. 37 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 5 gol ve 12 asistlik skor katkısı verdi.

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