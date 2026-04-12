  • Galatasaray'da kaleci değişimi! Günay Güvenç'ten kötü haber...
Galatasaray'da kaleci değişimi! Günay Güvenç'ten kötü haber...

Galatasaray'da Kocaelispor maçının başlamasına dakikalar kala kötü bir haber geldi. Sarı-kırmızılıların kalecilerinden Günay Güvenç sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

12 Nisan 2026 Pazar 19:53
Süper Lig'de Galatasaray 29. hafta karşılaşmasında sahasında Kocaelispor'u ağırlarken, maç öncesinde sarı kırmızılılarda son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray'da Günay Güvenç, kadrodan çıkarıldı.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle maçta olup olmayacağı merak edilen kaleci Günay, kadroya dahil edilmişti.

Ancak maçın başlamasına kısa bir süre kala tecrübeli file bekçisi kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Daha önceden planlandığı şekilde ısınmada kendini deneyen Günay Güvenç'in, kendini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

