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  • Galatasaray'da kaleci harekatı! Muslera'nın yerine 2 aday
Spor

Galatasaray'da kaleci harekatı! Muslera'nın yerine 2 aday

Galatasaray, sezon sonunda takımdan ayrılarak ülkesine dönmeyi planlayan Muslera'nın yeriğne alternatif isimleri bakmaya başladı. Sarı kırmızılı ekibin listesinde iki isim yer alıyor. Bunlardan ilki Werder Bremen forması giyen Michael Zetterer ikinci ise Botafogo forması giyen John Victor. İşte detaylar...

Akşam15 Aralık 2024 Pazar 09:10 - Güncelleme:
Galatasaray'da kaleci harekatı! Muslera'nın yerine 2 aday
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2011-12 sezonu başında Lazio'dan G.Saray'a gelen ve 13 senedir Sarı-Kırmızılı forma için kaleye geçen Muslera, Türkiye macerasını bitirecek. Kariyerini ülkesinde sonlandırmak isteyen Uruguaylı kalecinin sezon sonunda Cim-Bom'dan ayrılması bekleniyor. Galatasaray'da toplam 528 kez maça çıkan tecrübeli file bekçisi 566 gole engel olamadı. 187 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı. Teknik direktör Okan Buruk ve Sarı-Kırmızılı camia 38 yaşındaki tecrübeli oyuncunun ayrılma talebine karşı fakat yönetim, alternatif araştırmalarını yaptı.

M.CİTY DE OYUNCU İLE İLGİLENMİŞTİ

Sky Sports'a göre; G.Saray, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen forması giyen Michael Zetterer'i listesinin ilk sırasına yazdı. Haberde, "Galatasaray, tecrübeli ve oyun kurma yeteneği olan bir kaleci arıyor. İngiltere ekiplerinden Manchester City de bu sezon başında W.Bremen'in 29 yaşındaki kalecisi ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Cim-Bom'un listesinde yer alan ikinci isim ise Botafogo forması giyen John Victor. Brezilya basınına göre; G.Saray, Bahia ve bir Meksika ekibi, 28 yaşındaki Sambacı ile yakından ilgileniyor. Üç takım da ocak ayında girişimde bulunacak.

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