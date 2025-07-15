Fernando Muslera'nın ayrılmasından sonra kaleci araştırmasına giren Galatasaray, Osimhen sebebiyle maliyetli hamlelerden kaçınmıştı. Artık vakti kalmayan Yönetim, teknik ekibin de tavsiyesi üzerine tecrübeli ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş bir ismi takıma kazandırmaya çalışıyor. Inter'in 36 yaşındaki İsviçreli kalecisi Yann Sommer ve Barcelona'dan ayrılma kararı alan 33 yaşındaki Alman file bekçisi Ter Stegen ön plana çıkmış durumda. Inter'in biletini kestiği Sommer'in Cim-Bom'da oynamaya sıcak baktığı biliniyor. Bodrum'da da tatilini geçiren deneyimli file bekçisi, Türkiye'yi bilen arkadaşlarından da bilgi aldı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, bir yandan da Barcelona'dan ayrılmak istemeyen Ter Stegen'in durumuna bakıyor. Stegen'in olumlu cevap vermesi halinde Sommer rafa kalkabilir.