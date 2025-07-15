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Spor

Galatasaray'da kaleci mesaisi! Adaylar ikiye indi: Yann Sommer ve Ter Stegen

Fernando Muslera'nın ardından takıma tecrübeli ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş bir isim kazandırmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte Ter Stegen ve Yann Sommer isimleri ön plana çıkmış durumda. İşte detaylar...

AKŞAM15 Temmuz 2025 Salı 09:23 - Güncelleme:
Galatasaray'da kaleci mesaisi! Adaylar ikiye indi: Yann Sommer ve Ter Stegen
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Fernando Muslera'nın ayrılmasından sonra kaleci araştırmasına giren Galatasaray, Osimhen sebebiyle maliyetli hamlelerden kaçınmıştı. Artık vakti kalmayan Yönetim, teknik ekibin de tavsiyesi üzerine tecrübeli ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş bir ismi takıma kazandırmaya çalışıyor. Inter'in 36 yaşındaki İsviçreli kalecisi Yann Sommer ve Barcelona'dan ayrılma kararı alan 33 yaşındaki Alman file bekçisi Ter Stegen ön plana çıkmış durumda. Inter'in biletini kestiği Sommer'in Cim-Bom'da oynamaya sıcak baktığı biliniyor. Bodrum'da da tatilini geçiren deneyimli file bekçisi, Türkiye'yi bilen arkadaşlarından da bilgi aldı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, bir yandan da Barcelona'dan ayrılmak istemeyen Ter Stegen'in durumuna bakıyor. Stegen'in olumlu cevap vermesi halinde Sommer rafa kalkabilir.

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