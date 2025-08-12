Muslera sonrasında henüz bir as kaleci takviyesi gerçekleştirmeyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da öncelikli olarak istediği Ederson için kulübü Manchester City ile masaya oturan Cim-Bom, sürecin uzamasından rahatsız. Oyuncuyla prensipte anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar, İngiliz devinden ise indirim talep ediyor.

Ancak Aslan, her ihtimale karşı B planını da hazırlamış durumda. İspanyol basınına göre G.Saray, bir dönem kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Inaki Pena'da en ciddi aday konumunda. Celta Vigo'ya olan transferi iptal olan 26 yaşındaki file bekçisinin, yedek kalmak istemediği için Barça'dan ayrılmak istediği ifade edildi. Cim-Bom'un, İspanyol eldiveni cüzi bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katabileceği aktarıldı.