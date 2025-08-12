İSTANBUL 31°C / 23°C
12 Ağustos 2025 Salı
  • Galatasaray'da kaleci operasyonu! Ederson'un alternatifi Inaki Pena
Spor

Galatasaray'da kaleci operasyonu! Ederson'un alternatifi Inaki Pena

Fernando Muslera sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Manchester City'nin, Ederson için indirime gitmemesi halinde, eski oyuncusu Inaki Pena'ya gidecek. İşte detaylar...

12 Ağustos 2025 Salı 09:17
Galatasaray'da kaleci operasyonu! Ederson'un alternatifi Inaki Pena
Muslera sonrasında henüz bir as kaleci takviyesi gerçekleştirmeyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da öncelikli olarak istediği Ederson için kulübü Manchester City ile masaya oturan Cim-Bom, sürecin uzamasından rahatsız. Oyuncuyla prensipte anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar, İngiliz devinden ise indirim talep ediyor.

Ancak Aslan, her ihtimale karşı B planını da hazırlamış durumda. İspanyol basınına göre G.Saray, bir dönem kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Inaki Pena'da en ciddi aday konumunda. Celta Vigo'ya olan transferi iptal olan 26 yaşındaki file bekçisinin, yedek kalmak istemediği için Barça'dan ayrılmak istediği ifade edildi. Cim-Bom'un, İspanyol eldiveni cüzi bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katabileceği aktarıldı.

