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Spor

Galatasaray'da kaleci operasyonu! En güçlü aday Konstantinos Tzolakis

Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından kaleci transferi için gaza bastı. Sarı kırmızılı ekip, Ederson için Manchester City ile 15 milyon euroya anlaştı. Ancak Ederson cephesi, son anda görüşmeleri ağırdan almaya başladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray'ın kaleci transferinde önceliği Yunan eldiven Konstantinos Tzolakis'e verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

AKŞAM5 Ağustos 2025 Salı 09:08 - Güncelleme:
Galatasaray'da kaleci operasyonu! En güçlü aday Konstantinos Tzolakis
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Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında kaleyi teslim edeceği bir isim almış değil. Transfer planlarını, Victor Osimhen üzerinde kuran Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı'da mutlu sona ulaşmasının ardından bu bölge için çalışmalarını hızlandırdı. Aslan'ın kaleci listesinde Ter-Stegen, Yann Sommer, Alisson, Donnarumma ve Ederson gibi yıldız isimler yer alıyordu. Galatasaray'ın, Brezilyalı eldiven Ederson'u ikna ettiği ve kulübü Manchester City ile görüşmelerini sürdürdüğü biliniyordu

EDERSON TELEFONA ÇIKMIYOR

AKŞAM'ın sarı-kırmızılı kulüpten edindiği bilgilere göre; Galatasaray, İngiliz devi ile 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Ancak Ederson cephesi, son anda görüşmeleri ağırdan almaya başladı, hatta Galatasaray'dan gelen telefonlara çıkmamaya başladı. Hassas bir konu olan kaleci transferinde beklemek istemeyen Cim-Bom ise alternatiflere yöneldi. Bu doğrultuda, Olympiakos forması giyen genç file bekçisi Konstantinos Tzolakis'in, Aslan'ın kalesini korumaya en yakın isimlerden biri olduğu öğrenildi.

G.SARAY'A GELMEYE İSTEKLİ

22 yaşındaki Konstantinos Tzolakis için, Yunan ekibiyle yapılan görüşmelerin en kısa zamanda sonuçlandırılması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen başarılı eldivenin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027 yılında sona eriyor. Yunan kalecinin, Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu ve kulübünden de bu doğrultuda taleplerde bulunduğu aktarıldı. Tzolakis, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi de dahil olmak üzere tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Kalesini 22 karşılaşmada gole kapatan 22 yaşındaki eldiven, kalesinde 22 gol gördü.

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