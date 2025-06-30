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  • Galatasaray'da kaleci operasyonu! Listedeki isimler Kevin Mier ile Djordje Petrovic
Spor

Galatasaray'da kaleci operasyonu! Listedeki isimler Kevin Mier ile Djordje Petrovic

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray, kaleci transferine öncelik verdi. Ter-Stegen ve Martinez'in yüksek maaş beklentisi nedeniyle geri çekilen sarı kırmızılı ekip, Djordje Petrovic ile Kevin Mier'e odaklandı. İşte detaylar...

AKŞAM30 Haziran 2025 Pazartesi 09:20 - Güncelleme:
Galatasaray'da kaleci operasyonu! Listedeki isimler Kevin Mier ile Djordje Petrovic
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Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için gaza basan Galatasaray, birçok isim için temaslarda bulundu. Yüksek maliyetleri nedeniyle Marc Andre Ter Stegen ve Emiliano Martinez'den vazgeçen Sarı-Kırmızılılar, Djordje Petrovic ile Kevin Mier'e odaklandı. Cim-Bom'un bu takviye planlamasında yaşadığı süreç ve aldığı karar şu şekilde; ilk olarak Emiliano Martinez ve Ter Stegen'in şartları soruldu. Aston Villa'dan ayrılması beklenen Arjantinli eldiven Martinez'in yüksek maaş beklentisi Aslan'a geri adım attırdı.

GALATASARAY YARIŞA GİRMEDİ

32 yaşındaki file bekçisine İspanya ve İngiltere'nin yanı sıra birçok Suudi Arabistan ekibi de ilgi gösteriyor. Oyuncunun ilerleyen yaşı da Galatasaray'ın bu transferden vazgeçme sebeplerinden biri oldu. Tecrübeli bir kaleci isteyen Galatasaray, yaşı ilerlemiş olan oyunculara yüksek maaş da vermek istemiyor. Ter Stegen'in de istediği yıllık ücret fazla ve kontrat süresi olarak taraflar arasındaki düşünceler birbirinden çok farklı. Muslera'da olduğu gibi kalesini uzun yıllar bir oyuncuya emanet etmek isteyen Aslan, yaşı ilerlemiş eldivenlerden geri çekildi.

İNGİLTERE'DE İSTENMEYEN ADAM

Djordje Petrovic için İngiliz ekibi Chelsea'nin kapısını çalan Galatasaray, Ada devinin 25 milyon euroluk bonservis talebi sonrası alternatif isimlere yöneldi. Cruz Azul forması giyen Kevin Mier ile temas kuruldu ve Kolombiyalı eldiven Sarı-Kırmızılılar'a gelmeye sıcak baktı. Fakat Sırp kaleci Djordje Petrovic, kulüpten ayrılmak istediğini belirttiği için Chelsea Yönetimi ile sorun yaşadı. Bu gelişme sonrası Galatasaray, yeniden başarılı file bekçisine yöneldi. Chelsea'nin 25 milyon euroluk beklentisini 15'e çekmek isteyen Aslan, bunu başarırsa transferi bitirecek. Olmazsa en ciddi aday Kolombiyalı Kevin Mier...

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