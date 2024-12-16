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Spor

Galatasaray'da kart alarmı! 3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da 3 futbolcu Trabzonspor maçı öncesi kart sınırında bulunuyor.

16 Aralık 2024 Pazartesi 11:17 - Güncelleme:
Galatasaray'da kart alarmı! 3 futbolcu sınırda
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Galatasaray'da, Trabzonspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.

Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai derbide sarı kart görmeleri durumda gelecek hafta deplasmandaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SARI-KIRMIZILI EKİPTE 2 EKSİK VAR

Sakatlığı devam eden Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında kırmızı kart gören Metehan Baltacı da cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.

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