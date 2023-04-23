Galatasaray'da kart cezalısı yok

Galatasaray'da sarı kart sınırında olan Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında kart görmedi ve gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evine karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda bu müsabaka öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırındaydı. Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyordu. Gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu da sarı kart görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 70 puan toplayarak 1. sırada yer alıyor.