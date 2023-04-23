İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2023 Pazar / 3 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray'da kart cezalısı yok

Galatasaray'da sarı kart sınırında olan Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında kart görmedi.

IHA23 Nisan 2023 Pazar 22:42 - Güncelleme:
Galatasaray'da kart cezalısı yok
ABONE OL

Galatasaray'da sarı kart sınırında olan Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında kart görmedi ve gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evine karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda bu müsabaka öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırındaydı. Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyordu. Gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu da sarı kart görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 70 puan toplayarak 1. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.