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Spor

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

DHA10 Eylül 2022 Cumartesi 21:16 - Güncelleme:
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşması, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlar:

1. HAFTA: Antalyaspor 0-1 Galatasaray

2. HAFTA: Galatasaray 0-1 Giresunspor

3. HAFTA: Ümraniyespor 0-1 Galatasaray

4. HAFTA: Trabzonspor 0-0 Galatasaray

5. HAFTA: Galatasaray 2-1 Gaziantep FK

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