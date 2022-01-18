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Spor

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı mesaisi sürdü

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA18 Ocak 2022 Salı 20:26 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 20:26
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 20 Ocak Perşembe günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik heyet, futbolcularla Atakaş Hatayspor maçının analizini yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, pas ve top kapma çalışmasının ardından çeşitli taktik çalışmaların gerçekleştirildiği çift kale maç oynandı.

Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almazken, Ryan Babel ise özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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