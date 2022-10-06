Galatasaray'da Kayserispor maçı mesaisi devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere çift idman gerçekleştirdi.

Sabah kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılılar, akşam idmanında ise koşunun ardından savunma-hücum çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman dört takımlı turnuvayla tamamlandı.



Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.