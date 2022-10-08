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Spor

Galatasaray'da Kayserispor maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıkları sürdü.

IHA8 Ekim 2022 Cumartesi 20:23 - Güncelleme:
Galatasaray'da Kayserispor maçı mesaisi devam etti
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam ettirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, çift kale maç ile çalışmayı noktaladı.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından 10 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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