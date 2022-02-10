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Spor

Galatasaray'da Kayserispor mesaisi

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 14:39 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 14:39
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarının denendiği taktik çalışmayla tamamlandı.

Tedavi süreci devam eden kaleci Fernando Muslera, sahada koşularını sürdürdü. Genç savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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