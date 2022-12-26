Kazımcan Karataş'tan Galatasaray'a kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da genç sol bek Kazımcan Karataş, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememiş ve 67'nci dakikada yerini Patrick van Aanholt'a bırakmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten, 19 yaşındaki genç oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kazımcan Karataş'ın dün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.