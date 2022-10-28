Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi! Sadece 45 dakika dayanabildi

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e konuk olduğu maça Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Sarı-kırmızılılarda kötü performansıyla damga vuran Kerem Aktürkoğlu ikinci yarının başında oyundan alındı.

KEREM AKTÜRKOĞLU YOKLARA OYNADI

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. Sarı-kırmızılılarda milli oyuncu, kötü performansıyla adeta yoklara oynadı ve taraftarlardan eleştiri yağdı.

OKAN BURUK 45 DAKİKA DAYANABİLDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun kötü performansına 45 dakika dayanabilen teknik direktör Okan Buruk, milli oyuncuyu ikinci yarının başında oyundan aldı. Buruk, milli oyuncunun yerine Barış Alper Yılmaz'ı oyuna soktu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon performansında düşüş yaşayan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla 11 resmi maça çıktı ve 768 dakika süre aldı. 24 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.

İşte Kerem Aktürkoğlu'na gelen tepkilerden bazıları: