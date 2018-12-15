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Galatasaray'da kimse basın toplantısına çıkmıyor

Galatasaray teknik heyeti, Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısına da katılmayarak protestosunu sürdürdü.

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Galatasaray'da basın toplantısı protestosu, Medipol Başakşehir maçında da devam etti.

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtan sonra verilen cezalara tepki nedeniyle Galatasaray'ın teknik heyeti, müsabakaların ardından basın toplantısına katılmIyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında takımın başında bulunan yardımcı antrenör Levent Şahin, Başakşehir maçı sonrasındaki basın toplantısına da katılmayarak takım otobüsüyle stattan ayrıldı.

Öte yandan, sarı-kırmızılılar maç öncesi ve sonrasında yayıncı kuruluşa da açıklama yapmadı.

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