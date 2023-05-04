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Spor

Galatasaray'da kombine yenileme satışlarında rekor

Galatasaray futbol takımının 2023-2024 sezonu için kombine yenileme satışlarına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kombine ve VIP koltuk yenileme sayısı 19 bini aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme sayısına ulaştı.

IHA4 Mayıs 2023 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
Galatasaray'da kombine yenileme satışlarında rekor
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Galatasaray'da futbol takımının 2023-2024 sezonu için kombine yenileme satışlarına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıktığı 18 Nisan günü rekor ilgi gören kombine ve VIP koltuk yenileme sayısı 19 bini aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamı oldu.

Galatasaray'da 2023-2024 sezonunda futbol takımı kombine yenilemeleri, taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Satışa çıktığı 18 Nisan gününden itibaren kombine ve VIP koltuk yenileme sayısı 19 bini aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamına ulaştı.

En çok satış yapılan geçen seneki 3 aylık toplam sayıya, bu sene 10 iş günü içerisinde ulaşıldığı ifade edildi. Önceki senelerle kıyaslandığında; bu rakam bazı senelerde 1 sezonda yapılan toplam kombine satışını geride bıraktı.

Sarı-kırmızılıların son 10 yılın içindeki 6 senenin ilk gün satışlarının toplam adedinden fazla kombineyi bir günde sattığı belirtildi. Kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre yüzde 40 artış gösterdi.

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