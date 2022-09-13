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Spor

Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA13 Eylül 2022 Salı 18:07 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, geniş alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlar:

1. Hafta: Antalyaspor 0-1 Galatasaray

2. Hafta: Galatasaray 0-1 Giresunspor

3. Hafta: Ümraniyespor 0-1 Galatasaray

4. Hafta: Trabzonspor 0-0 Galatasaray

5. Hafta: Galatasaray 2-1 Gaziantep FK

6. Hafta: Kasımpaşa 2-3 Galatasaray

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