Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, geniş alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlar:
1. Hafta: Antalyaspor 0-1 Galatasaray
2. Hafta: Galatasaray 0-1 Giresunspor
3. Hafta: Ümraniyespor 0-1 Galatasaray
4. Hafta: Trabzonspor 0-0 Galatasaray
5. Hafta: Galatasaray 2-1 Gaziantep FK
6. Hafta: Kasımpaşa 2-3 Galatasaray